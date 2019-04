Ascoli, Troiano: "Mancano quattro partite, ora ci divertiremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Troiano, centrocampista dell'Ascoli, è intervenuto al termine del match vinto contro il Venezia (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Manca la matematica, ma a 42 punti siamo ben salvi. Ora ci dobbiamo divertire, questa squadra ha grandi valori. Dopo il 7-0, che per noi è stata una mazzata, ci siamo compattati e abbiamo dimostrato sul campo i nostri valori".

Il 7-0 è stato lo scossone decisivo? "È stata una partita che non dimenticheremo mai, ma solo sul campo potevamo ridare ai tifosi ciò che meritano. L'Ascoli non merita figure del genere. Oggi abbiamo coronato un sogno, soprattutto perché arriva a quattro dalla fine".

Obiettivo playoff? "Mancano quattro partite, abbiamo lasciato qualche punto per strada che non ti ridà indietro nessuno. Ora siamo più liberi di menti, cercheremo di fare il meglio fino alla fine".

In cosa siete stati bravi oggi? "Siamo stati bravi e fortunati. Per vincere 1-0 ci vuole anche un pizzico di fortuna. È stata una settimana importante, ieri in rifinitura sembravamo 22 animali. Abbiamo messo in campo quello che abbiamo fatto ieri".

Cosa ti è mancato in questo campionato nella finalizzazione? "Mi prendono in giro anche i compagni, ma baratto volentieri i 42 punti con zero gol".

Come si preparano le prossime partite? "Una alla volta, ce la giocheremo a viso aperto. Il Cittadella è una squadra rognosa, ce la giocheremo a viso aperto".

Come si festeggia la salvezza? "Andiamo nello spogliatoio e lo ribaltiamo per bene (ride, ndr), poi ci prenderemo una birra perché sono stati giorni pesanti".