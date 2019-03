© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne del Corriere dello Sport Michele Troiano, centrocampista dell'Ascoli, ha parlato della stagione portata avanti finora dal club bianconero: "Finora abbiamo dimostrato di essere una formazione solida e compatta, aspetti che sono fondamentali per ottenere risultati. Penso che alla fine l'Ascoli arriverà dove merita. Innanzitutto una salvezza tranquilla, ma se l’obiettivo fosse raggiunto prima del tempo, allora potremo ambire a qualcosa in più con la serenità di chi ha già fatto il suo. Marzo resta sempre un mese particolare, che può cambiare la stagione. Ci sono i primi caldi e quindi chi riesce ad avere maggiore continuità ha la meglio. Non dico che è un mese decisivo, ma sicuramente importante