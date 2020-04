Ascoli, Trotta: "Buona Pasqua a tutti con la speranza di tornare a gioire presto"

È una Pasqua diversa per tutti, anche per i giocatori dell'Ascoli. Tra questi, Marcello Trotta ha voluto mandare via Instagram i suoi auguri a tutti i tifosi bianconeri: "Oggi voglio fare a tutti voi i miei più sinceri auguri per questa Pasqua che, se anche un po’ insolita, sia occasione di serenità, con la speranza che presto ritorneremo a gioire insieme come un tempo e festeggiare insieme la Pasqua della vittoria contro questo nemico invisibile.."