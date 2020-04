Ascoli, Trotta: "Dobbiamo cambiare rotta e dobbiamo farci trovare pronti"

L'attaccante dell'Ascoli Marcello Trotta ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dell'eventuale ritorno in campo: "Secondo me si resetterebbe tutto dopo un lungo stop. Sarebbe un ripartire da zero, anche se... la rosa del Benevento è sempre quella. Prima dell'interruzione eravate a ridosso della zona playout? Sì, al momento dell'interruzione non eravamo nel nostro periodo migliore. Sappiamo di dover cambiare rotta e dobbiamo farci trovare pronti".