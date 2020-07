Ascoli, Trotta: "Mancano tre battaglie. So di poter dare di più. Futuro? Vorrei restare qui"

vedi letture

Il centravanti dell’Ascoli Marcello Trotta ha parlato sul sito del club bianconero dell’ottimo momento della squadra e del suo personale facendo autocritica per le prestazioni fin qui fornite: “I risultati ci hanno aiutato ad acquisire consapevolezza nei nostri mezzi e a recuperare i punti persi per strada. Quando è arrivato Dionigi eravamo in una fase critica, fin dal primo giorno ci ha fatto capire cosa voleva e abbiamo applicato al meglio le sue idee. Sta cercando di coinvolgere tutti, poi sta a noi rispondere sul campo. Venerdì c’è un’altra molto importante, si tratta della prima delle tre battaglie finali, non dovremo mollare fino alla fine. Stiamo preparando la gara con la massima attenzione, il Pordenone è in lotta per le posizioni importanti di classifica e sappiamo che dovremo fare una grande prestazione. - continua Troppa – Sono contendo dei miei cinque gol, ma voglio dare di più per portare punti alla squadra. Nel reparto di attacco siamo tanti, ci sproniamo a vicenda, mi trovo bene con tutti, cerchiamo di sfruttare le caratteristiche diverse di ciascuno di noi. Se sono rammaricato per aver trovato poco spazio? No, so di aver dato sempre il massimo, resto concentrato e aspetto il mio momento, so che posso dare di più. Per quanto riguarda il mio futuro la società che voglio restare”.