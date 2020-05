Ascoli, Trotta: "Pronti e carichi per la ripresa. Vogliamo dare gioia ai nostri tifosi"

vedi letture

Ospite del Webinar “Crescere Insieme” organizzato dall’Ascoli Marcello Trotta, attaccante del club marchigiano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento di standby che sta vivendo il mondo del pallone: "C'è tanta voglia di ricominciare, non abbiamo finito al meglio, ma siamo pronti e carichi, abbiamo il desiderio di dare qualche gioia ai nostri tifosi. Per tenermi in allenamento è stata un po’ dura all’inizio; ad Ascoli non avevo l’attrezzatura necessaria, ho acquistato qualche strumento online, ho preso in prestito una bici al campo. Ho un campetto vicino casa, così un giorno alterno la palla e un altro lavoro coi ‘prof’".