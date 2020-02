© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo attaccante dell’Ascoli Marcello Trotta, subito in gol all’esordio, ha parlato in conferenza stampa spiegando di aver voluto fortemente la maglia bianconera: “Ho parlato molto con il direttore, volevo venire qui e mio fratello lo sapeva. Lo ribadiva al direttore tutti i giorni. Dovevo cambiare aria, avevo bisogno di nuovi stimoli. Spero di dare il massimo. - continua Trotta come riporta tuttoascolicalcio.it - Esordio con doppietta? Tornare al gol, che mancava da un bel po', è stata una bella sensazione, ho sentito la fiducia dell’ambiente fin da subito e questo si è visto in campo. Sapevamo di dover dare tutto e dopo il gol in avvio siamo cresciuti in fiducia e tutto ci è venuto più facile. Per me la rete è stata una liberazione”.