Ascoli, ulteriori visite per lo svincolato Sankoh: mercoledì il responso

Sembra prossimo un rinforzo a centrocampo per l'Ascoli, con il club marchigiano prossimo alla chiusura della trattativa con lo svincolato Baissama Sankoh, classe '92 reduce dall'esperienza con i francesi del Caen.

Giorni fa, ai microfoni di picenotime.it, il Ds Antonio Tesoro si è così espresso in merito: "Il ragazzo è ad Ascoli, lo abbiamo preso praticamente l'ultimo giorno di mercato ma siccome non c'erano i tempi per fare il trasferimento internazionale ha rescisso con il Caen. Serve però un'implementazione delle visite mediche già sostenute, le faremo mercoledì, e se è tutto ok procederemo con il trasferimento".