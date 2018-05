Ascoli-V. Entella, le formazioni ufficiali: Monachello sfida La Mantia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni di Ascoli e Virtus Entella in campo per la gara di ritorno dei play out di Serie B. La gara d'andata, giocata in Liguria, è finita con il risultato di 0-0, per questo i padroni di casa si salverebbero sia in caso di vittoria sia in caso di pareggio. Per gli ospiti invece è necessaria la sola vittoria:

Ascoli (3-5-2): Agazzi; Mengoni, Padella, Gigliotti; Mogos, Baldini, Addae, Kanoute, Pinto; Clemenza, Monachello. A disposizione: Lanni, De Santis, Martinho, De Feo, Tassi, Parlati, Castellano, Ganz, Florio, D’Urso, Perri, Mignanelli. Allenatore Cosmi

Virtus Entella (4-3-3): Paroni; Benedetti, Cremonesi, Pellizzer, Aliji; Troiano, Crimi, Ardizzone; Aramu, La Mantia, Gatto. A disposizione: Iacobucci, De Santis, Belli, Ceccarelli, De Luca, Icardi, Llullaku, Di Paola, Petrovic, Acampora, Currarino, Brivio. Allenatore Volpe