Ascoli, Valentini: "A Spezia grandi imprese. Ma sabato voglio vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nahuel Valentini, difensore argentino dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della sala stampa del club bianconero in vista del match contro lo Spezia, sua ex squadra: "Proverò emozioni particolari. A La Spezia abbiamo compiuto grandi imprese, ho tanti ricordi di quella esperienza, su tutti gli anni in cui abbiamo centrato i playoff, la vittoria della Coppa Italia con la Roma di Salah, De Rossi, Iturbe, Totti. Ricordo anche la finale playoff contro il Trapani anche se poi non è andata come volevamo. Porterò nel cuore ogni cosa, ma ora sono onorato di indossare la maglia dell'Ascoli e sabato faremo di tutto per vincere la partita. Ad Ascoli mi trovo benissimo, è una realtà molto diversa dalle precedenti, si respira aria di lavoro e unità, il mister lavora molto bene, tutto il gruppo ha grande dedizione al lavoro, dai più giovani ai più grandi. Se continuiamo a lavorare di squadra come stiamo facendo possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Sappiamo però che, se non facciamo le cose nel modo giusto, rischiamo di incappare in sconfitte come quella col Padova. Lo Spezia è una squadra che gioca molto bene a calcio, costruita per i playoff, è attrezzata molto bene, con giocatori importanti, di livello. L'attacco spezzino è da alta Serie B o addirittura da Serie A. La gara di Pescara? E' stata una gara molto intensa, il Pescara ha avuto occasioni soprattutto nel primo tempo, noi ne abbiamo avute tante altre che però non si sono concluse bene, abbiamo giocato una bella partita, ma dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e con umiltà perché il campionato è difficile, soprattutto a19 squadre. Il salvataggio di Padella è stato fondamentale, Emanuele è un bravissimo giocatore oltre che una grandissima persona, in questa squadra c'è una mentalità di gruppo e chiunque scenda in campo sa cosa deve fare. Ardemagni? Siamo contenti di aver ritrovato il bomber, se lo merita, dà sempre il 100%, il boato al suo gol ha zittito lo stadio di Pescara. Bilancio di questa stagione finora? A livello personale sono soddisfatto, ma penso che si possa fare sempre meglio; a livello di squadra dico che in questo momento è vero che siamo a un punto dai playoff, ma dobbiamo guardarci anche dietro perché le avversarie sono vicine. Per questo l'attenzione deve essere sempre alta, dobbiamo crederci fino alla fine, il campionato è molto equilibrato e sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare di squadra perché le distrazioni si pagano".