Ascoli, Valentini: "Per tornare in campo dobbiamo aspettare le decisioni del Governo"

Il difensore dell'Ascoli Nahuel Valentini, nel corso di una diretta con la pagina Facebook "Vide di Fede", ha dichiarato: "In questa situazione sta venendo fuori un po' la creatività di tutti, cerchiamo di fare tutto a casa e di uscire il meno possibile per non avere contatti con altre persone. Una volta settimana, uno alla volta, usciamo per andare a fare la spesa. Quando possiamo utilizziamo anche il servizio delivery - riporta picenotime.it -. L'unico problema è l'allenamento, il nostro lavoro prevede che si rimanga in forma e che non si prendano chili in più, ma purtroppo non possiamo uscire a correre. Guardo dei video di training su Youtube con degli esercizi specifici. Ripresa dei campionati? Sembra che vada un po' per le lunghe, la società non ci ha fornito ancora alcuna comunicazione ufficiale dicendoci solamente di rimanere nella città dove siamo ora, ad Ascoli, e di non tornare a casa. Vedremo quali saranno le decisioni del Governo".