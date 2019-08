© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo interno per 3-1 contro il Trapani, il difensore dell'Ascoli Nahuel Valentini ha dichiarato: "In Serie B qualunque squadra può metterti in difficoltà, sapevamo che oggi non sarebbe stato semplice e - riporta il sito ufficiale del club bianconero - che sarebbe stato un match diverso rispetto a quello di una settimana fa in Coppa, ci prendiamo questi tre punti e miglioreremo le cose che abbiamo sbagliato".