Ascoli, Valentini: "Rinnovo? Pronto a parlare con la società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nahuel Valentini, difensore argentino dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale del club bianconero: "Siamo soddisfatti per quanto fatto finora, magari avremmo potuto avere qualche punto in più, ma il calcio è anche questo e in fondo abbiamo quello che meritiamo, ma una cosa è certa, se qualche episodio avesse girato dalla nostra parte, avremmo potuto occupare una posizione migliore. A livello personale penso sempre che si possa fare meglio, sono comunque contento d'essere tornato a giocare dopo una stagione, quella scorsa, in cui sono stato impiegato poco; mi sono alternato a Padella, che lavora molto per la squadra, poi ho avuto anche un infortunio, che mi ha tenuto fuori per un mese. Il reparto difensivo è composto da giocatori che potrebbero essere tutti titolari, la competizione è sempre buona e il Mister utilizza chi sta meglio. E' normale che mi piace giocare sempre, ma ciascuno di noi lavora al meglio e questo è bello, mi riferisco a Padella, Brosco, Quaranta. Il rinnovo del contratto? Ad Ascoli mi trovo benissimo, l'ambiente è bello, la Società è seria e vuole lavorare al meglio, vediamo se parleremo subito del rinnovo o più avanti, io penso a lavorare bene sul campo. Obiettivi? Prima ottenere la salvezza e poi inizieremo a pensare a qualcosa in più. La B è già di per sè un campionato ostico, quest'anno lo è maggiormente per la riduzione del numero delle squadre, molte delle quali si stanno attrezzando per giocare un girone di ritorno all'altezza. Se il mercato di gennaio distoglie le attenzioni dal campo? Non credo, abbiamo una squadra abbastanza esperta, tanti giocatori hanno militato per tanti anni in B, sappiamo che la Società farà del suo meglio per trovare i tasselli giusti per una squadra che ha già una bella base. A Cosenza sarà una battaglia, le squadre del Sud sono ostiche, dobbiamo fare le cose per bene e approfittare delle opportunità che avremo per segnare; sì, credo che Maniero e Tutino siano i più temibili, in B sono nomi affermati, dovremo stare attenti, giocare una partita intelligente e poi, se qualche episodio ci girerà a favore, potremo fare qualcosa di buono. Ci piacerebbe dedicare un bel risultato a D'Elia, che sta attraversando un momento di difficoltà e gli siamo vicini".