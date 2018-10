Ascoli, Valentini torna a disposizione di Vivarini

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

È ripresa oggi pomeriggio al Picchio Village la preparazione dell'Ascoli in vista del prossimo impegno di campionato con il Livorno: core stability in palestra, riscaldamento in campo, corse a secco a gruppi, esercitazioni, partitelle per la rapidità e partita finale a campo ridotto il programma di oggi. È rientrato in gruppo Valentini, mentre si sono sottoposti a terapie Ardemagni, Ingrosso e Valeau. Lavoro a parte per Coly, in permesso Addae.