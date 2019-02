Ascoli, Valentini: "Volevamo fortemente questa vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nahuel Valentini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro la Cremonese: "Abbiamo giocato una partita tosta, cercavamo la compattezza che avevamo smarrito nelle ultime partite. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute in una partita che non era facile".

Sul gol di Rosseti: "Lorenzo è un grande professionista, siamo contenti che abbia ritrovato il gol e che ci abbia consentito di ottenere la vittoria. Non è stata una partita semplice per lui, gli sono arrivati pochi palloni".

Sulla partita: "Emotivamente eravamo molto carichi, volevamo fortemente questa vittoria. Anche la Cremonese ha giocato bene, ha lottato su tutti i palloni".

Nel finale l'Ascoli ha corso qualche rischio: "Nella mischia finale siamo stati sorpresi, ma abbiamo difeso bene e mantenuto la porta inviolata. Non è stata la nostra miglior partita, ma siamo stati grintosi e compatti", riporta tuttoascolicalcio.it.