Ascoli, Varela: "Occasione persa, disposto a giocare in ogni ruolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pari contro lo Spezia, il giocatore dell'Ascoli Lores Varela ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club bianconero: "Sto cercando di dare il mio contributo e, visto il momento, sono disposto a tutto, anche a giocare in qualsiasi ruolo. Cerco di dare più profondità e inserimenti perché le nostre mezz'ali sono più votate alla corsa. Avremmo dovuto approfittare dell'uomo in più, ma abbiamo paura di portare palla e saltare l'uomo. Quella di oggi è un'occasione persa perché abbiamo giocato per più di un tempo in superiorità numerica, ma bisogna anche dire che in altri tempi una partita come questa l'avremmo persa; sappiamo che per salvarci serve qualcosa in più e a volte bisogna rischiare, davanti alla porta dobbiamo arrivare con maggiore convinzione e meno paura. Sono contento per la mia rete, che è dedicata a mia nonna Isabel, scomparsa qualche giorno fa".