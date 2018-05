Ascoli, verso l'ultima di campionato: scarico per tre giocatori

© foto di Federico Gaetano

Allenamento metabolico questo pomeriggio per l'Ascoli di Serse Cosmi a base di esercitazioni con la palla, partitelle e possessi con obiettivo l'alta intensità. Clemenza, Cherubin e Addae hanno svolto una seduta di scarico, terapie per Lores Varela, Martinho e Carpani, allenamento a parte per Favilli.