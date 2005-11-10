Ascoli, Vitale: "Che felicità il rigore parato sotto la Sud. Bravi a portare a casa il risultato"
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Andrea Piras
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Oggi alle 09:45Serie B
autore Andrea Piras
29.11.2026 09:45Serie B
Il portiere bianconero ha parato un calcio di rigore a Corona al 92' ed è stato uno dei protagonisti del successo della sua squadra
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo il successo contro l'Entella, il portiere dell'Ascoli Samuele Vitale ha commentato in sala stampa partendo dall'episodio che lo ha visto protagonista al 92' quando ha parato il calcio di rigore a Corona: "C’era un boato assurdo, che sicuramente ha influito sul tiro dell’attaccante, sono contento di averlo parato proprio sotto la curva Sud.
Andiamo spesso uomo su uomo, siamo sui riferimenti, spesso i nostri difensori sono molto alti e quindi io devo avere una posizione alta per coprire la profondità, è questa la richiesta del Mister e ci alleniamo ogni settimana su questo. Sì, il risultato di martedì è stato amaro, ma abbiamo preparato con serenità questa partita e siamo stati bravi a portare a casa il risultato".
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