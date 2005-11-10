Dopo il successo contro l'Entella, il portiere dell'Ascoli Samuele Vitale ha commentato in sala stampa partendo dall'episodio che lo ha visto protagonista al 92' quando ha parato il calcio di rigore a Corona: "C’era un boato assurdo, che sicuramente ha influito sul tiro dell’attaccante, sono contento di averlo parato proprio sotto la curva Sud.

Andiamo spesso uomo su uomo, siamo sui riferimenti, spesso i nostri difensori sono molto alti e quindi io devo avere una posizione alta per coprire la profondità, è questa la richiesta del Mister e ci alleniamo ogni settimana su questo. Sì, il risultato di martedì è stato amaro, ma abbiamo preparato con serenità questa partita e siamo stati bravi a portare a casa il risultato".