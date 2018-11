Ascoli, Vivarini: "A Pescara per fare punti. In porta ci sarà Lanni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Ascoli, ha analizzato in conferenza stampa il match di domani allo stadio Adriatico contro il Pescara. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club bianconero: "La squadra è molto arrabbiata per come è andata l'ultima partita, abbiamo bisogno di fare punti, è una sfida difficile e molto sentita, un match bello da giocare, sappiamo che i tifosi ci tengono molto. Troiano? Nelle ultime due settimane ha avuto un fastidio muscolare, è rientrato con la squadra, lo valutiamo domani, ha grande personalità ed esperienza, vediamo domani se schierarlo dal 1'. Frattesi? Ha giocato due partite con la Nazionale, sta bene anche se ieri lo abbiamo fatto riposare. Addae o Casarini? E' una scelta che faremo domani, hanno caratteristiche totalmente diverse, vediamo domani in base al tipo di gioco e a come sta Troiano; abbiamo due soluzioni che possono fare al caso nostro. Se è arrivata l'ora di Lanni? Penso di sì, ha recuperato appieno da alcuni problemi che aveva, in settimana l'ho visto molto motivato, attento e concentrato, penso giocherà lui. Ardemagni? Abbiamo recuperato il nostro bomber, lo stiamo aspettando e da lui ci aspettiamo tanto. E' molto importante per noi, per la personalità e la voglia che esprime in campo, speriamo ci dia l'apporto di cui abbiamo bisogno. L'assenza di Brosco? Abbiamo qualche problemino che valuterò fra oggi e domani, chi giocherà darà il massimo. Ngombo-Ardemagni? Hanno caratteristiche diverse, Ngombo è veloce, prestante, è di movimento, ma non è un lottatore, attacca la profondità, quindi può andare bene con le caratteristiche di Ardemagni. Li ho provati insieme, ma sarà la partita a darci indicazioni precise. Il Pescara? E' una squadra dalle grandissime qualità, ci metterà alla prova sotto tanti aspetti, ha un tasso tecnico molto elevato, è una partita da prendere con grande attenzione e sarà importante la cura dei particolari, abbiamo gran rispetto per loro, ma abbiamo tante armi da mettere in campo. Il Pescara ha un gioco ben consolidato, ha ripartenze micidiali dal basso, quindi non dovremo lasciare spazio alle individualità; la squadra di Pillon ha grande facilità nel ripulire la palla e nel ripartire, sarà una sfida da giocare a viso aperto fra due squadre che vogliono fare risultato. E' una partita in cui può succedere di tutto, ringrazio Pillon per le parole espresse nei miei confronti, la stima è reciproca, è serio e preparato anche lui. Campagnaro out? Il Pescara ha soluzioni diverse, ha Perrotta che stimo molto".