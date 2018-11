Ascoli, Vivarini: "Abbiamo bisogno di punti per fare il salto di qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia ha parlato della situazione in casa marchigiana: “Stiamo provando più soluzioni per far fronte alle assenze, specialmente quella di D’Elia visto che non abbiamo giocatori simili, ma chi sarà impiegato sono certo che farà benissimo. La differenza fra noi e lo Spezia sta qui perché se a noi manca un giocatore è un problema, se manca a loro invece no. Con lo Spezia sarà una partita complicata come tutte, è una squadra molto attrezzata, ha una rosa competitiva, reputo straordinari anche quei giocatori che sono stati impiegati meno. Sarà una partita impegnativa per noi anche perché senza Galabinov loro giocheranno con calciatori rapidi, veloci e bravi nelle ripartenze. Le dichiarazioni di Marino? E' bravo a mettere la responsabilità sulle altre squadre, ma la squadra più forte ce l'ha lui, è vero che non ci sarà Galabinov, ma ci sono in panchina giocatori come Mora e Bartolomei che in qualunque squadra sarebbero titolari. Noi dobbiamo fare ancora un salto di qualità, abbiamo bisogno di fare punti per avere ancor più convinzione e consapevolezza delle nostre forze, dovremo giocare di squadre e andare oltre l'ostacolo. - conclude Vivarini come riporta il sito ufficiale dell’Ascoli - Dobbiamo vivere una partita alla volta, ogni gara è una storia a sé, quest'anno con 19 squadre abbiamo avuto qualche riposo in più rispetto agli anni precedenti. Speriamo di recuperare i ragazzi che hanno qualche fastidio".