Ascoli, Vivarini: "Bene l'arbitro, non guardo la classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria per 3-1 sullo Spezia, che vale il sorprasso in classifica, il tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha commentato così la sfida di questo pomeriggio: "Arbitro? non rispondo a Marino. Però lamentarsi dell’arbitro oggi dal suo punto di vista è un po’ esagerato. La classifica non la guardo, abbiamo un campionato davanti e ci dobbiamo rendere conto della qualità delle altre squadre. Da qui alla fine del girone d’andata l’obiettivo è fare più punti possibili". L'allenatore ha analizzato la partita: "Siamo stati bravi a prenderli subito un pochino nel sonno. Nel secondo tempo idem- riporta il Novantesimo - loro ci hanno creato problemi per le individualità straordinarie che hanno sulle fasce. Di conseguenza per noi non era una partita facile, ma in un minuto si è messo tutto nel verso giusto. Dopo l’espulsione è venuto fuori l’aspetto di una squadra che emerge anche in grande sofferenza". Sull'espulsione di Ninkovic: "Ninkovic fino ad adesso si è messo in evidenza perché ha ascoltato me e la squadra, le ingenuità arrivano quando non si ha in testa solo quello che si deve fare in campo. C’è, però, da sottolineare l’attenuante: subisce tantissimi falli in ogni partita e lui viene ammonito al primo fallo". Infine sui singoli: "In 11 contro 11 abbiamo lavorato in modo completo sulla gestione del campo, ma nel momento in cui rimani in dieci devi lasciare a loro la costruzione, per cui sono arrivati spesso al limite dell’area. C’è da fare i complimenti alla squadra e ci tengo a sottolineare la prestazione di Padella. Cavion ha dei valori tecnici impressionanti e ogni tanto ci regala questi colpi. Speriamo che ne faccia ancora altri di questi gol. Ardemagni? Davanti ci vogliono giocatori che hanno qualche cosa in più, lui caratterialmente ci dà molto".