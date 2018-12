Ascoli, Vivarini: "Ci dispiace aver perso questi due punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha commentato il pareggio interno per 1-1 contro il Brescia: "Il gol finale eravamo alle corde, c'è stato un errore di piazzamento, non abbiamo densità sulle seconde palle, quando sbagli il piazzamento viene difficile tutto, un peccato ma guardiamo altro. Il secondo tempo dell'Ascoli? Ad inizio partita l'approccio non è stato dei migliori. Abbiamo avuto problemi con Ardemagni nel riscaldamento, ha stretto i denti ma non poteva nemmeno staccare - riporta Tuttoascolicalcio.it -. Poi c'è stato il problema di Lanni che ha condizionato. Loro hanno colpito il palo, poi abbiamo stradominato la partita, potevamo segnare il secondo gol. Sembravamo noi uno squadrone, loro poca cosa. Ci dispiace aver perso questi due punti".