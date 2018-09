Ascoli, Vivarini: "Ci manca un rigore. Ardemagni? Che amarezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Vivarini, allenatore dell'Ascoli, dopo l'1-1 strappato all'Arechi contro la Salernitana è intervenuto in conferenza stampa: "Il risultato è quello che ci meritiamo, ma è anche figlio di episodi. La prestazione è stata all'altezza di questo stadio e questo pubblico, abbiamo fatto una partita di intensità e la squadra era molto attenta. Abbiamo espresso un discreto calcio. Il calcio è fatto anche di carica nervosa, è un gioco maschio. Oggi è stata una partita intensa e spigolosa, ma sempre nei giusti limiti. In questo stadio non puoi non essere deciso e determinato. Si è acceso qualche diverbio a causa di qualche intervento più duro del solito, ma ci sta, tutto nei limiti. Posso recriminare per il rigore su Brosco che è stato cinturato su sviluppi di angolo, ma va bene così. Ci aspettavamo questa partita e credo che l'abbiamo preparata bene perché abbiamo concesso poco", riporta Tuttosalernitana.com.

Sull'infortunio di Ardemagni: "Si è fatto male seriamente al braccio, ho sentito un rumore dalla panchina. La cosa mi amareggia molto".