Ascoli, Vivarini: "Col Cittadella non mi aspetto una gara spettacolare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cittadella: “In settimana abbiamo messo a fuoco la partita di Venezia evidenziando i problemi avuti nelle ultime tre gare. Mi aspetto buone cose, è intervenuta anche la società perché restare in dieci per tre gare poteva essere preso come segnale di poca attenzione, ma ora siamo tutti più coscienti di dover essere calmi e tranquilli. Il Cittadella è una delle squadre che occupa le posizioni di vertice, da 4-5 anni propone un calcio organizzato, gioca di squadra e per noi sarà un test veramente difficile che dobbiamo affrontare con applicazione e umiltà sperando di ottenere quello che vogliamo. Finora il Cittadella ha incassato al massimo due gol su azione, concedono veramente poco, non ti permettono di fraseggiare o trovare le giocate, la gara si svilupperà sull'aggressione e quindi non mi aspetto un match spettacolare con tante occasioni da gol, dovremo essere bravi a concretizzare quelle che ci capiteranno e a sfruttare i calci piazzati. Giocheremo in casa e il nostro pubblico dovrà essere la nostra forza. - conclude Vivarini come riporta il sito del club parlando di Ninkovic – Era stato espulso per due ammonizioni e tre giornate erano davvero esagerate. Baldini rientra in quel ruolo e può essere una pedina importante, con Ninkovic abbiamo più qualità, ma in questa gara servirà più intensità".