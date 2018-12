Ascoli, Vivarini: "Contro il Brescia serve grande personalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia di domani partendo dalla situazione della propria squadra: “D’Elia ha avuto un affaticamento in settimana, ma ha recuperato bene, Baldini invece ha accusato qualche problema nella rifinitura prima del match col Cittadella. Ci sarà il ballottaggio Addae-Cavion-Frattesi, ma sarà un ballottaggio positivo perché tutti e tre danno garanzie importanti, si giocheranno due posti. - continua Vivarini come riporta il sito bianconero – Il Brescia ha fatto investimenti importanti ed è in grande condizione. Non hanno solo Tonali e Donnarumma, ma sono una squadra di grandissime individualità contro cui ci sarà da battagliare facendo una gara di grande personalità. Non mi piace giocare con questa frequenza sotto Natale e neppure come è stato organizzato il torneo quest’anno, abbiamo avuto delle soste che per la B non è cosa normale e ora un accavallamento di partite nel periodo natalizio. Rozzi? C’è tanto rispetto perché da bambino ero appassionato del suo Ascoli, riconosco a lui grandi meriti, ma noi dobbiamo pensare alla partita come accaduto per i 120 anni del club. Pensare alle ricorrenze rischia di farci perdere di vista il campo”.