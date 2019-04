Ascoli, Vivarini: "Contro il Cittadella sarà una gara di playoff"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due giorni dal match in casa del Cittadella il tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa per analizzare i temi della sfida. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale del club bianconero: "Andiamo a Cittadella con lo spirito giusto e con determinazione alta perché finora abbiamo dimostrato d'essere all'altezza della situazione anche quando abbiamo affrontato squadre che avevano una posizione di classifica migliore della nostra. Il Cittadella è la squadra più organizzata del torneo, ha un gruppo che lavora insieme da anni, con un allenatore che riesce a portare avanti ogni volta lo stesso progetto tattico. E' la squadra che può crearci più problemi di tutti, penso sia la partita più difficile da qui alla fine del campionato. Per noi sarà un match di playoff che potrà o farci continuare il percorso o tagliarci fuori".