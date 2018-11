Ascoli, Vivarini: "Dobbiamo migliorare a livello mentale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento partendo dai 120 anni appena compiuti dal club marchigiano: “Ci tengo a fare gli auguri a questa grande società, ormai conosco la curva dell’Ascoli e so che è unica, ma ieri ho apprezzato l’amore viscerale per la squadra da parte di bambini, donne, famiglie intere che hanno un grandissimo attaccamento e vivono con grande passione l'amore per la squadra. - continua Vivarini come riporta il sito del club – Stiamo ancora lavorando moltissimo, sotto l'aspetto tattico siamo arrivati a un livello abbastanza alto, ora dobbiamo lavorare soprattutto sotto l’aspetto mentale. Domani incontriamo una squadra che sulla carta è favorita, ha investito tanti soldi e attrezzato una squadra di grandissimo livello, ma in campo si va in undici contro undici. Spero che avremo quell’equilibrio di cui ho parlato prima, oltre a determinazione e approccio alla gara di cui non possiamo fare a meno, speriamo di dare continuità a quanto fatto col Verona. - Benevento è una piazza calda, ci sarà una grande spinta da parte del pubblico e grande calore. Il fatto che il Benevento venga da un riposo più lungo del nostro è una difficoltà in più, mi sarebbe piaciuto affrontarlo a parità di fatica, ma comunque noi abbiamo recuperato abbastanza bene anche se alcuni giocheranno la terza partita in una settimana. La vittoria sul Verona ha dato grande entusiasmo, che non deve venire meno quando perdiamo una gara, ci vuole l'equilibrio giusto per affrontare le partite con stessi entusiasmo e concentrazione”.