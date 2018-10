Ascoli, Vivarini: "Dobbiamo riscattare la prestazione di Livorno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa spiegando di voler mettersi alle spalle la sconfitta contro il Livorno e di guardare al prossimo impegno contro l'Hellas Verona: “Quella di domani sarà una bella partita, importante perché dobbiamo fare risultato a tutti i costi contro un avversario di grande levatura tecnica. Dobbiamo riscattare la prestazione non positiva contro il Livorno e tutti noi abbiamo voglia di superare l'ostacolo e ottenere il massimo. Non possiamo permetterci il lusso di fare altri passaggi a vuoto. Ho cercato di far capire ai giocatori le cose negative emerse al Picchi, abbiamo tutti le nostre responsabilità, è stata una partita in cui neanche i calciatori si erano resi conto di quanto fatto. - continua Vivarini come riporta il sito del club – Turn over? Ho bisogno di giocatori esuberanti, che hanno voglia di correre e aggredire e per questo credo che sia opportuno fare qualche cambio. Brosco ha recuperato, mentre Baldini ha subito un colpo al ginocchio e non so se sarà recuperabile. Attacco? Potrei cambiare qualcosa, c'è bisogno di correre, lottare su ogni pallone, non siamo inferiori a nessuno".