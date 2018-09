Ascoli, Vivarini: "Domani assenti Ardemagni, Ingrosso e Ngombo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mister Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza alla vigilia di Ascoli-Cremonese: "Gli unici indisponibili - ha detto il tecnico bianconero - sono Ardemagni, Ingrosso e Ngombo. Beretta? L'ho visto un po' più indietro degli altri, ha un po' di infiammazione, vediamo domani. Se non dovesse farcela giocheranno Baldini-Ninkovic oppure, se ce la farà, utilizzerò Ninkovic con due fra Ganz, Rosseti e appunto Beretta. Laverone, D'Elia e Troiano sono a posto, Valentini da valutare, ma oggi si sono allenati tutti. Si tratta di problemini legati al fatto che questi ragazzi non hanno svolto la preparazione e fin da subito abbiamo chiesto loro il massimo; per questo hanno bisogno di più tempo per recuperare dopo una partita. Domani vedrò le loro facce e farò le mie scelte. Dobbiamo essere convinti che chi scenderà in campo dovrà dare il massimo. L'infortunio di Ardemagni e il reparto d'attacco? Ho parlato molto con Beretta e Ardemagni, dagli attaccanti mi aspetto sempre tanto perché per me possono far fare il salto di qualità alla squadra. Entrambi a Salerno hanno giocato una partita straordinaria, sono stati encomiabili per impegno e applicazione, hanno svolto tanto lavoro individuale, ma devono lavorare più di reparto e più in sintonia fra loro, caratteristiche che vedo fra Ganz e Rosseti. Dopo l'infortunio di Ardemagni negli spogliatoi ci siamo detti di vincere anche per lui; nel reparto offensivo le soluzioni le abbiamo, dobbiamo dare fiducia ai giocatori che abbiamo, Ganz, Rosseti, Ngombo, tipi di attaccanti che in questo momento non trovi sul mercato. Per me i giocatori dell'Ascoli sono i più forti che ci sono", ha detto.