Ascoli, Vivarini: "È successo quello che temevo durante la settimana"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Ascoli Vincenzo Vivarini è intervenuto al termine del match perso contro il Livorno. Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate da Picenotime: "È successo quello che temevo durante la settimana. Abbiamo abbassato l'attenzione sulle cose da fare in campo. È venuta fuori una partita in cui dovevamo e potevamo fare molto di più. Siamo stati in ritardo sulle aggressioni, arrivavamo secondi sulle seconde palle e nella fase di possesso palla abbiamo fatto fatica a trovare punti di riferimento. Dobbiamo crescere e assolutamente far tesoro di queste gare migliorando in tanti aspetti".