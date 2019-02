Ascoli, Vivarini: "Foggia in striscia positiva. Dovremo essere umili"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Turno infrasettimanale al Del Duca per l'Ascoli di Vincenzo Vivarini. Ospite dei bianconeri sarà il Foggia e questo è il pensiero nella conferenza stampa della vigilia del tecnico Vincenzo Vivarini (fonte PicenoTime.it): "Il primo obiettivo è recuperare le energie, in due giorni possiamo lavorare meno sotto l'aspetto dinamico e più sotto quello didattico, domani sarà una partita fondamentale come tutte le altre, il Foggia non perde da tanto tempo, è una squadra da affrontare con tanta attenzione, con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto e con meticolosità, senza lasciare niente al caso; è una sfida che presenta molte insidie. Ho pochissimo da dire, dobbiamo pensare a fare bene e speriamo di fare tanti fatti domani. Turn over? Oggi vediamo chi recupera, qualcuno sabato a fine gara aveva qualche problema, vediamo in che condizione sono Troiano e Laverone, oltre a Baldini che ieri aveva l'influenza e D'Elia. Qualcosa possiamo anche cambiare. Se confermerò il tandem d'attacco di Cremona? L'idea non sarebbe male, ma Rosseti è uscito molto affaticato dal match con la Cremonese, stesso discorso per Beretta. Abbiamo comunque delle alternative. Ardemagni? Ha terminato il percorso di recupero a Torino, domani sarà ad Ascoli, è da rimettere in condizione, rientrerà a breve se tutto andrà come deve andare. Lanni? E' rientrato, ora ha tutto un percorso da fare, lo vedo molto ottimista. Rubin in campo? E' un ragazzo molto esperto, conosce bene la categoria, vediamo".