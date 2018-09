Ascoli, Vivarini: "Gli episodi ci hanno condannati, subito gol assurdi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Ascoli, riportate da PicenoTime dopo la sconfitta contro il Perugia. "E' stata una partita molto strana, abbiamo subito nei primi 10 minuti, con un impatto molto importante da parte del Perugia che ci ha messo un po' alle corde. C'è stato poi il gol che ci ha creato qualche problema, poi però la squadra ha fatto una prestazione all'altezza dando qualità al gioco. Chiaramente gli episodi ci hanno condannato, abbiamo due gol veramente assurdi che purtroppo capitano e che hanno condizionato il match. Siamo sempre un cantiere aperto, bisogna crescere nel più breve tempo possibile. Il Perugia, in tutto il secondo tempo, è rimasto chiuso nella propria metà campo, vuol dire che abbiamo avuto la forza per mettere in difficoltà la squadra di Nesta".