Ascoli, Vivarini: "Il gioco andava interrotto sul gol di Bonazzoli"

Fonte: TuttoAscoliCalcio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Vivarini ha analizzato in conferenza il k.o. del suo Ascoli contro il Padova: "C'è stato un testa-testa tra due giocatori e l'arbitro doveva fischiare. Lui ha detto che non è andata cosi, ma a me non è piaciuto proprio. L'errore di Perucchini? Parlo per la squadra, sull'1-0 pensavamo fosse una partita facile e questo mi ha dato fastidio. Non siamo stati continui nel pressing, le catene non sono state perfette sulle uscite. Abbiamo corso tantissimo. La squadra sull'impegno e la corsa non possiamo dire nulla. Gol su un contropiede? Lo sapevamo e l'avevamo preparata anche su questo. Volevamo evitare le ripartenze e fare meglio sulle uscite. Quell'episodio ci ha penalizzati, abbiamo perso delle sicurezze. È chiaro che ci sono degli episodi che vanno a condizionare una partita. Il loro portiere ha fatto la differenza, avessimo segnato con Beretta sarebbe stata un'altra partita, ma è andata cosi".