Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in vista della trasferta di Carpi: “In campo dovremo trasferire la rabbia accumulata per il pareggio raggiunto in extremis dal Foggia contro di noi nell’ultimo turno. Siamo arrivati al momento clou del campionato e per questo sono ancora più arrabbiato per aver perso due punti. Il Carpi gioca molto la palla in profondità, saremo molto stimolati, sarà una partita che si gioca sui nervi anche perché gli emiliani si giocano tanto, come del resto noi. - continua Vivarini come riporta il sito ufficiale del club – In avanti ho qualche dubbio legato alla situazione degli acciaccati, mi piacerebbe però riproporre quello delle ultime due gare perché ho visto movimenti sincronizzati fra gli attaccanti, non a caso i gol di Cremona e col Foggia sono nati da movimenti giusti della coppia d'attacco. Dovrò valutare in base alla condizione fisica. A centrocampo Troiano sarà della partita, poi serviranno giocatori di grande corsa perché il Carpi proverà a farci allungare. Castori? E' un allenatore vero, uno che ha fatto la gavetta e si è guadagnato sul campo quello che ha avuto, tanto di cappello".