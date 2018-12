© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha commentato in sala stampa la sconfitta di Venezia: "E’ stata una partita ben giocata da parte nostra sotto l’aspetto dell’interpretazione alla gara. Il Venezia è stato bravo a tenere in mano il pallino del gioco. Abbiamo sofferto nei primi cinque minuti poi abbiamo preso le misure per tutta la partita. Ha fatto una parata Lanni nel secondo tempo però penso che a livello di gestione della gara eravamo messi bene. E’ chiaro che l’episodio dell’espulsione ha condizionato totalmente la partita anche se ero convinto che saremmo potuti arrivare fino in fondo”.