Ascoli, Vivarini: "Lucarelli in bilico? Una difficoltà in più per noi"

Conferenza stampa al Picchio Village del tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini in vista del match contro il Livorno. Ecco quanto riportato dal sito del club bianconero: "A Livorno sarà una partita molto difficile, diversa da tutte le precedenti e con difficoltà differenti. Dobbiamo essere molto bravi ad affrontarli con lo spirito e l’atteggiamento giusti e con la voglia di fare risultato. Livorno senza Giannetti? E’ importante restare concentrati su di noi senza pensare all’avversario, dobbiamo essere bravi a curare i minimi dettagli senza sbagliare niente in fase di non possesso e senza sbagliare i tempi di aggressione. Il Livorno ha sicuramente delle difficoltà che ci potrebbero portare a sottovalutare la partita ma non deve succedere, per questo dico che dipende da come affronteremo la gara; dovremo accentuare i loro problemi. Per Lucarelli partita decisiva? Anche questa è una difficoltà che sicuramente troveremo. Se il Livorno parte bene potrà prendere fiducia e coraggio, non dobbiamo farlo galvanizzare, è una squadra che può andare oltre i propri limiti. C'è bisogno da parte nostra di una prestazione di alto livello perché l’avversario avrà un atteggiamento votato ad attaccarci. Sarà necessaria una partita di maturità da parte nostra. Il Livorno è una squadra non ben definita, ha utilizzato diversi moduli e quindi non ci dà punti di riferimento. In questa settimana abbiamo svolto il lavoro anche in funzione delle tre partite che ci attedono, quindi i carichi di lavoro sono stati personalizzati. Solo Brosco ha qualche fastidio, che si porta dalla partita col Carpi, valutiamo domani per non rischiare niente. Valentini ha recuperato, da una settimana si allena a pieno regime. Lanni in campo? Dai medici abbiamo avuto l’ok, in questa settimana sembra che abbiamo risolto il problema fisico, le aderenze che aveva sono svanite, si è allenato tutta la settimana a pieno regime con impegno e intensità, si ripropone per un posto da titolare, decidiamo domani".