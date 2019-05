Ascoli, Vivarini: "Ninkovic? Ci penserei bene prima di fare altre scelte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima gara stagionale dell'Ascoli in trasferta in quel di Crotone. Vincenzo Vivarini, tecnico dei bianconeri, ha analizzato il match in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da PicenoTime.it: "Andiamo a Crotone a giocarci la partita, ci teniamo tantissimo a far bene con lo spirito giusto. Avremo modo di vedere in campo ragazzi che hanno giocato meno come Quaranta, Iniguez e Chajia, che magari avranno anche maggiori motivazioni. Purtroppo abbiamo ancora problemi fisici, non avremo sicuramente Rosseti, Bacci e Beretta, quest’ultimo ha avuto un’infiammazione alla caviglia. Anche Ciciretti è in forte dubbio e pure Brosco non è al top. Ninkovic? Ha fatto un buon campionato ma secondo me ha espresso il 40/50% delle due possibilità e a volte si è fatto male da solo. Se fossi lui ci penserei bene prima di fare altre scelte, un altro anno da protagonista qui ad Ascoli potrebbe fargli bene e farlo crescere ancora".