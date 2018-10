Ascoli, Vivarini: "Non ricordo occasioni del Carpi, complimenti ai miei"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Vivarini, allenatore dell'Ascoli, è intervenuto al termine del match vinto contro il Carpi. Ecco le sue parole ai microfoni di PicenoTime: "Bisogna fare i complimenti alla squadra perché ha saputo interpretare una partita difficile, lo sapevamo fin dall’inizio, perché giocare contro squadre con queste caratteristiche non è facile. Non è facile giocare palla a terra, non è facile ricercare movimenti preordinati perché ricevi di continuo aggressori sul portatore di palla. Siamo stati molto molto bravi, avevamo programmato la partita con quelle ripartenze. Non mi ricordo un tiro del Carpi quindi anzi, secondo me il risultato è stretto per noi. Abbiamo avuto tre occasioni abbastanza pulite nel primo tempo, potevamo fare il secondo goal alla fine, la partita l’abbiamo sempre avuta in mano e l’abbiamo controllata bene, non abbiamo concesso niente".