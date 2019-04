© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Vivarini, allenatore dell'Ascoli, è soddisfatto della salvezza raggiunta dopo il successo ottenuto contro il Venezia. Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate da Picenotime.it: "Oggi festeggiamo, è importante aver raggiunto l’obiettivo quando mancano ancora quattro giornate, abbiamo attraversato dei momenti difficili, abbiamo preso delle bastonate ma questo è un gruppo di ferro e abbiamo saputo reagire da uomini. Oggi abbiamo meritato la vittoria con un grande primo tempo e creando tante occasioni da gol, era fondamentale vincere. Ora? Dopo i festeggiamenti andiamo a Cittadella per la prima partita con l'obiettivo playoff, possiamo divertirci senza nulla da perdere. Dispiace non aver avuto a lungo Ardemagni e anche lo stesso Beretta, poteva essere tutto un altro campionato. Le critiche? Non sono uomo dei social, anche perché spesso chi ci scrive lo fa in malafede e solo per destabilizzare. Io sono un uomo di fatti e non di parole, non sono un personaggio come altri allenatori".