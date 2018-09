Ascoli, Vivarini: "Partita molto sofferta, bravi a concedere poco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Ascoli, riportate da TuttoAscoliCalcio dopo la prima vittoria in campionato contro il Lecce. "E' stata una partita molto sofferta perchè noi sentivamo il peso di questa vittoria che non arrivava dato che l'Ascoli non vinceva dai primi di aprile. E' venuta fuori una partita non bella da parte nostra ma è arrivata una vittoria che ci può dare tranquillità. La partita è stata equilibrata nel primo tempo con il Lecce che aveva maggiore equilibrio e Falco che ci ha messo in difficoltà, ma alla fine abbiamo concesso poco".