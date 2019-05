Ascoli, Vivarini: "Peccato per la sconfitta, bene nella gestione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Ascoli, riportate da TuttoAscoliCalcio dopo la sconfitta contro il Palermo. "Peccato perchè una sconfitta non si digerisce mai. Oggi abbiamo evidenziato la voglia di lottare per questa squadra. Gestivamo bene la palla e tenevamo bene il campo, sono abbastanza contento per questo, poi il Palermo quando accelerava ci metteva in difficoltà. Peccato per aver preso gol su un angolo nostro. Chajia? Quest'anno si sono messe le basi per tanti ragazzi. Chajia deve ancora migliorare, deve dare il fine alle sue giocate, deve far fare gol o segnare. In fase di non possesso deve stare più attento e coprire meglio. In senso individuale può crescere tantissimo. E' bravo nel gestire il pallone, ma deve esserlo anche nel cercare di dare sostanza alla squadra in fase offensiva. Futuro? Il mercato si è fatto senza guardare il particolare, siamo ripartiti da zero. Abbiamo avuto tanti problemi, ora sono avvantaggiato se devo dare continuità al lavoro. Le decisioni da prendere saranno di meno e si parte da una squadra che può far bene".