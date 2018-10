Ascoli, Vivarini: "Potevamo fare qualcosa in più all'inizio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha commentato in sala stampa la sconfitta di Foggia: "Potevamo fare qualcosa in più all'inizio, abbiamo fatto degli errori sulle uscite concedendo un po' di campo nel primo tempo abbassando l'attenzione sulle pressioni, nel secondo tempo abbiamo modificato un po' le cose ed è stato un nostro monologo sul piano del gioco e della gestione della partita - riporta picenotime.it -. Devo rivedere i gol presi perchè anche gli episodi vanno analizzati. Sono molto amareggiato, sia io che i ragazzi, siamo coscienti di aver fatto un'ottima prestazione e non portiamo però a casa punti. La cosa che più fa rabbia è che abbiamo visto il Foggia dominare il campo e gli avversari, anche quando ha perso, tipo a Pescara, oggi invece li abbiamo messi alle corde. Siamo stati molto bravi sulle palle inattive ed abbiamo lavorato molto bene in settimana su questi fondamentali, proprio da corner abbiamo fatto due gol e anche un terzo che magari era fuorigioco, dobbiamo rivederlo. Ganz? Aveva fatto bene anche la scorsa partita, siamo riusciti a far sbloccare, anche di squadra, un ragazzo che ci tenevamo tanto facesse gol. Quaranta? E' un ragazzo molto giovane, è andato in difficoltà quando avevamo palla noi nel primo tempo. Poi ha preso le misure e se l’è cavata discretamente. Ma bisogna dare atto che il Foggia sta facendo veramente bene".