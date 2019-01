Ascoli, Vivarini: "Questa sconfitta ci fa fare un bagno d'umiltà"

Una sconfitta rotonda quella rimediata dall'Ascoli contro il Perugia, un 3-0 troppo severo nei confronti della squadra marchigiana che ha messo in mostra buone cose nonostante qualche amnesia di troppo che ha condannato i bianconeri. Per il tecnico Vincenzo Vivarini, però, sarà un passo falso salutare che servirà far crescere la squadra: "E’ stata una partita molto strana e la cosa positiva è che ci fa fare un bagno d’umiltà – dichiara l’allenatore ai microfoni di Radio Lattemiele-. Abbiamo avuto le nostre occasioni da gol. Per il Perugia poi l’ingresso di Han ha cambiato le carte in tavola. Gli umbri hanno sfruttato al massimo le occasioni che gli sono capitate. Nel primo tempo la squadra di Nesta non ha fatto un tiro in porta. L’episodio del rigore ci ha tagliato le gambe. Ciciretti? Dobbiamo farlo inserire negli schemi ma per me era importante oggi farlo partire dal primo minuto. Ci rimbocchiamo le maniche e venerdì dobbiamo andare a giocare una grande partita a Lecce", sono state le sue parole.