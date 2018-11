Ascoli, Vivarini soddisfatto: "Gara preparata molto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini ha commentato così il successo ottenuto sul campo del Benevento: “Avevamo preparato la gara molto bene con la fase di non possesso palla. In campo, in effetti, abbiamo sbagliato alcune pressioni sulle mezze ali e impiegato tempo per sistemarci. A chi sostiene che abbiamo creato poco vorrei dire che il Benevento ha fatto altrettanto. Abbiamo raddoppiato su una situazione che avevamo preparato, riconquistando palla e verticalizzando: alla fine siamo stati premiati. Il Benevento non è mai uscito con palle pulite, riuscivamo ad arrivare pronti al raddoppio. Nel finale siamo passati al 4-4-1-1 bene, abbassandoci senza soffrire troppo”, riporta Cronachepicene,it.