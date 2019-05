Ascoli, Vivarini: "Speriamo di festeggiare dopo la partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in vista della sfida contro il Palermo: “Dobbiamo finire il campionato nel miglior modo possibile, dopo la rifinitura vedremo quali saranno i giocatori con maggiore freschezza atletica visto che giocheremo la terza gara in una settimana e va valutata sia la condizione fisica che quella mentale. - continua Vivarini come riporta al sito del club bianconero - Dobbiamo finire il campionato nel miglior modo possibile, il Palermo individualmente è la squadra migliore del campionato, ha giocatori di altissimo livello e quindi dovremo affrontare l'avversario con grande organizzazione di squadra. Speriamo di riuscire a festeggiare dopo la partita".