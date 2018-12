Una rimonta, quella con la quale l'Ascoli ha battuto per 3-2 il Crotone, che fa sognare i marchigiani, adesso a soli due punti dall'ultimo posto utile per i playoff, occupato dal Perugia di Alessandro Nesta. La vittoria contro i calabresi, infatti, ha certificato la tempra della squadra di Vincenzo Vivarini: proprio il tecnico dei bianconeri, a fine partita, ha analizzato il match: “Quella di oggi è una vittoria meritatissima – sono state le sue parole a Radio Ascoli -. Nel primo tempo loro erano più brillanti di noi. Avevo timore di questa partita. Il bellissimo gol di Brosco ci ha dato forza e coraggio. Faccio i complimenti a Casarini che è entrato in campo con grande grinta. Ho fatto scaldare sia Ganz sia Ngombo, ho pensato che Ganz avrebbe segnato, poi mi si è avvicinato dicendomi, mister oggi faccio gol. Sono molto contento anche per Beretta. Diciamo che gli episodi, creati da noi, sono stati favorevoli. Ma siamo ancora in credito con la fortuna. Bacci? Ha fatto davvero bene", ha dichiarato