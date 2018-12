Ascoli, Vivarini: "Vogliamo chiudere l'anno con una vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini ha presentato così la sfida contro il Crotone: "C'è stato pochissimo tempo per smaltire la sconfitta di Palermo che ci ha lasciato qualche problema a livello psicologico, anche se la squadra ha cercato il pareggio in ogni modo; è stata una partita che ha abbassato un po' l'autostima, ma oggi sono rimasto favorevolmente colpito dal modo in cui si sono presentati i ragazzi all'allenamento, sono tutti vogliosi di scendere in campo per riscattare quella gara, sono fiducioso. D'Elia è out per un affaticamento muscolare, ma abbiamo alternative fra De Santis e Cavion, con quest'ultimo che abbiamo usato a Palermo con buoni risultati.

Perucchini? Va lasciato tranquillo, è necessario che si tranquillizzi. Insieme alla squadra abbiamo deciso di stargli vicino, è inutile far finta di nulla, ma bisogna capirlo. Lo sto osservando per capire il suo stato d'animo, lascia trasparire tranquillità, ma non è una situazione facile per lui, voglio vedere in ritiro questa sera e domani decidiamo. Bacci? Come ho detto, decidiamo domani il da farsi, si è allenato sempre bene, può essere un'alternativa.

Se ci saranno cambiamenti? In alcuni ruoli abbiamo due o tre soluzioni per far riposare qualcuno o per introdurre forze fresche nel secondo tempo, quindi potremo fare qualche rotazione.

La classifica del Crotone è inspiegabile perché ha giocatori che lo scorso anno hanno giocato in Serie A; ieri è tornato Stroppa e questo significa che i giocatori avversari non avranno nessun tipo di alibi, mi aspetto che faranno una gran partita ad Ascoli. Da parte nostra c'è tanta rabbia che dovremo esprimere domani in campo; penso che per le prestazioni offerte finora ci manchino cinque o sei punti in classifica, senza voler esagerare. Finora abbiamo dimostrato d'essere all'altezza di questo campionato, in più occasioni non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato a causa di situazioni inspiegabili, si sono verificati tanti episodi sfavorevoli, in alcune situazioni anche per situazioni arbitrali che ci hanno penalizzati, l'ultimo esempio è il rigore netto su Beretta non concesso a Palermo.

Certo che ci piacerebbe chiudere l'anno con una vittoria, abbiamo tanta rabbia dentro, spero che alla fine della stagione gli episodi sfavorevoli vengano bilanciati per avere una classifica più giusta. E una vittoria sul Crotone significherebbe avere una classifica più consona alle prestazioni fornite finora".