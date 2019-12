Ascoli, Zanetti: "Battere il Pisa per tornare a pensare in grande"

© foto di Andrea Rosito

Conferenza stampa pre gara in casa Ascoli, con la formazione bianconera in fase di preparazione per la sfida di giovedì contro il Pisa. Come riferiscono i canali ufficiali del club marchigiano, mister Paolo Zanetti ha così parlato del confronto: "Sarà una partita difficile contro una squadra ostica, che ha un buon gruppo e che sta facendo un buon campionato. Noi dobbiamo provare a vincere perché significherebbe tornare a pensare in grande; non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ancora arrabbiati per la gara di Udine, io per primo, eravamo partiti da Ascoli con buoni propositi e siamo tornati senza nulla".

Andando poi alla squadra: "Non c'è tempo per piangersi addosso, a poche ore dalla partita di domenica non posso ancora dire su chi potrò contare, oggi Andreoni si è allenato, Padoin no, vedremo domani. Ninkovic? Mi dispiace per il ragazzo, per la squadra e per la società perché dovremmo dare sempre un'immagine giusta all'esterno. Fuori dal campo, come ho detto più volte, Nikola è un ragazzo eccezionale e di cuore, ma in campo fa fatica a controllarsi quando crede di aver subito un torto".