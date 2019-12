Ascoli, Zanetti: "Cittadella spartiacque della stagione. Alziamo il ritmo"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in vista della sfida contro il Cittadella tornando sulla gara contro l’Empoli: “Abbiamo lavorato molto in questi giorni analizzando qualche errore che abbiamo commesso ad Empoli. Diciamo che a livello tattico in questo momento siamo abbastanza tranquilli, abbiamo due sistemi di gioco che garantiscono una buona pericolosità offensiva e che possono alternarsi anche a gara in corso. - continua Zanetti come si legge sul sito del club – Il Cittadella è una squadra che ha grande fame, corsa, ritmo, umiltà e può sorprendere sempre, sono un esempio di progettualità ed è giusto che sia in alto. Sarà una partita molto importante contro una diretta concorrente, lo considero il match spartiacque del campionato, per questo è importante vincere. Dobbiamo alzare il ritmo e cambiare marcia nelle prossime tre giornate visto che incontreremo le squadre che sono sul podio della Serie B”.