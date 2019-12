Ascoli, Zanetti: "Contento della squadra, peccato per la sconfitta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Ascoli esce sconfitto dal Ferraris contro il Genoa. A Rai Sport interviene l'allenatore dei marchigiani, Paolo Zanetti. Queste le sue parole: ""Eravamo vicini all'impresa, c'è un po' di rammarico. Nel primo tempo potevamo far di più, più qualità nelle ripartenze nella ripresa. Peccato negli errori nelle reti avversarie. Il Genoa ha messo grandi giocatori in campo, per vincere queste partite devi essere quasi perfetto, peccato. Adesso continuiamo il nostro cammino in campionato. Serie A? Beh, il presidente sogna, il nostro obiettivo principale sono i play-off, ma questa squadra ha margine. Dobbiamo guardare partita dopo partita. Abbiamo dimostrato grande voglia e spirito, sono contento dei ragazzi scesi in campo. Scamacca? Ha una prospettiva importante, un ragazzo del '99 che ha numeri incredibili. Deve fare il suo percorso di crescita, bisogna dargli tempo. Per me è un prospetto di altissimo livello".